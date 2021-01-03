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03.01.2021 - 23:29 |

Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli?

Steven Salam, Survivor Türkiye 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışacak isimler arasında bulunuyor. Survivor yarışması sevenler, heyecanla gönüllüler takımı yarışmacılarını araştırırken Steven Salam hayatına dair de detayları merak ediyor. Survivor Steven Salam nereli?

Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli?
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Survivor 2021 yarışması ekrana geliyor. Yeni yarışmacı kadrosuyla ilgi çeken Survivor, ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları da açıklandı. Kadroda dikkat çeken isim ise Steven Salam oldu. İşte, Steven Salam hakkında detaylı bilgi...

STEVEN SALAM KİMDİR?

Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu. 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor)  takımında oynadığını belirten Steven Salam, 2021 Survivor kadrosunda yer alan isimler arasındadır.

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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