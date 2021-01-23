Survivor Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? Survivor'da Uğurtan Dora ve Çağrı Atakan arasında tansiyon yükseliyor!

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Uğurtan Dora geride kalan iki haftalık süreçte çokta üst düzey bir performans sergileyemeyen Uğurtan Dora bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Survivor Ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan ile birbirine giriyor. Uğurtan Dora'nın takım arkadaşlarını sesi gür bir şekilde desteklemesi Çağrı Atakan'ın tepkisine neden oluyor. Peki Survivor Uğurtan Dora kimdir, yaşanacak olan gerilimin ardından herhangi bir ceza alacak mı?

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.

Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.