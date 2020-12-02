Survivor yarışmacıları kimler olacak 2021? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları ve yayın tarihi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2021'de mücadele edecek isimler ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

'Masterchef Türkiye'de yarışan Celal Sarıgül'ün 'Survivor 2021'de mücadele edeceği iddia ediliyor.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

SURIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'ın başlayacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak ocak ayında Survivor'ın başlaması bekleniyor.