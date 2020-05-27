Survivor Yasin Obuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, mesleği nedir, ne iş yapıyor? Biyografisi...

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da nefes kesen anlar yaşanmaya devam ediyor. Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de kıyasıya mücadele büyük heyecanla yaşanıyor. Survivor izleyicileri ise yaşanan bu heyecanın içinde ter döken yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. Peki Survivor Yasin kimdir, Survivor Yasin kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Yasin hakkında merak edilenler...

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Evrim'e bağıran Yasin'e sert uyarı!





Survivor 2020'nin 49. bölüm erzak ödülü oyunu esnasında Acun Ilıcalı'dan gönüllüler takımından Evrim'e bağıran Yasin'e sert uyarıda bulundu. İşte o gergin dolu anlar..

Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde Yasin, Evrim’e bağırınca Acun Ilıcalı’dan sert tepki aldı. 17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak oyunu için kıyasıya mücadeleye başladı. Skor 2-2 iken Ünlülerden Yunus Emre ile Gönüllülerden Yasin parkura çıktı. Oyunu kazanmasına rağmen Yasin, Evrim’e yüksek sesle bağırması sonrasında Acun Ilıcalı’dan uyarı aldı. Acun Ilıcalı, “Programda bir kadına bu şekilde bağırılmasını kabul edemeyiz” diyerek Yasin’i uyardı.

Survivor Ersin ile Yasin'in mücadelesi berabere bitti, tekrar yarıştılar





Survivor 2020 Ünlüler ile Gönüllüler yeni bölümde Ersin ile Yasin berabere kalınca yeniden oynamak zorunda kaldılar. 17 Nisan 2020 tarihli Survivor 49. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Skor 5-4 iken Ünlüler önde iken Ersin ile Yasin parkura çıktı. Oyunda Gönüllülerden Yasin atışlara ilk olarak geldi ve Altın Topu aldı. İlk atışı başarısız olan Yasin’in ikinci atışı ile birlikte Ersin’de Altın Topu aldı. İki yarışmacının attığı toplar aynı anda deliğe girince beraberlik çıktı. Bu yüzden Survivor Ersin ile Survivor Yasin bir kez daha parkura çıktı ve yeniden oynadılar. İkinci oyunda ise isabetli atışı ile kazanan Ersin oldu.