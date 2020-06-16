Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Yasin nereli, mesleği nedir, sevgilisi...

Survivor 2020 Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele büyük heyecanla yaşanıyor. Survivor izleyicileri ise yaşanan bu heyecanın içinde ter döken yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. Sempatik tavırlarıyla ve mücadeleci ruhuyla dikkat çekmeyi başaran Yasin Obuz hakkında merak edilenler haberimizde...



SURVİVOR YASİN KİMDİR?

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Evrim'e bağıran Yasin'e sert uyarı!





Survivor 2020'de yeni dönemin başlamasıyla beraber kendine Mavi takımda yer bulan Yasin Obuz ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Mavi takımda yarışan Yasin Obuz'un yaşı, mesleği ve memleketi ile ilgili bilgiler...



Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, kaptanlık konseyinde Yasin ile ilgili kararını açıkladı. 5 Survivor'ın ilk gününden beri Yasin'in tüm yarışmacılarla sorun yaşadığına dikkat çeken Ilıcalı, "Bir insan bir hata yaparsa anlarım, üçüncü hatayı yaparsa anlam veremem. Bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa 'ders almıyor' demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaştık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor'da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun" dedi. 6 "İki hafta önce Evrim'e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra 'döverim seni' diye Sercan'a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can'ın kafasını sıyırdı, Ardahan'a denk geldi. Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın."



"Yasin MasterChef'ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor'daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz." 8 Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, "Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok. Bahanem yok, ceza vermekte haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim" ifadelerini kullandı.