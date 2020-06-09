Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz Survivor'dan disaklifiye olacak mı?

Survivor 2020 Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Yasin Obuz, Survivor başladığı günden bu yana adada sürekli tartışmaların odağında yer alan isim olarak dikkat çekiyor. Son dönemde Survivor Sercan Yıldırım ile sık sık diyaloğa giren Yasin Obuz'un söylemeleri çoğu kez Acun Ilıcalı tarafından uyarı alıyor olmasına rağmen bu anlamda Yasin Obuz'un kendisini çok fazla geliştirebildiğini söylemek pek mümkün değil! Çok çabuk sinirlenen Yasin Obuz'un son dönemde yarışmadan diskalifiye olabileceği söylemleri ortaya çıktı. Peki Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var. Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.