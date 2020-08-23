Survivor Yasin'in telefon numarası ifşa oldu!

Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışmasında ter döken; ardından Survivor'a katılan Yasin Obuz, verdiği mücadeleyle 3. olmayı başardı. Şimdilerde sevenleriyle sosyal medya üzerinden iletişim kuran Obuz, geçtiğimiz gün zor anlar yaşadı.

Yasin Obuz'un iddiasına göre; telefon numarası ifşa oldu. Obuz ise gelen arama ve mesajlarla çıldırıp numarasını değiştirdi. Obuz açıklamasında, "Numaram dağıtılmış o yüzden 7-8 saattir yoktum. Şimdi numaramı değiştirdim. Oh be" dedi.

RAP ŞARKI ÇIKARIYOR

Öte yandan Yasin, geçtiğimiz günlerde de çıkaracağı rap şarkısı için stüdyoya girdi. Instagram hesabının hikaye bölümünden stüdyoda çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Yasin, "Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin" mesajı ile takipçilerine müjdeyi verdi.

Şarkıyı Burak King’den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti.