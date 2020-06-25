Survivor yeni takımlar (kırmızı ve takım) kimler? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 117. bölümü bu akşam seyirciyle buluştu. Finale sayılı günler kala son bölümde mavi ve kırmızı takım bir erzak oyununda daha parkurda canla başla mücadele etti. Şimdi bu kıran kırana geçen oyunu kaçıranlar 'Survivor ödül oyununu kim kazandı?' sorusuna bir cevap arıyor.

SURVIVOR ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugün erzak oyununda iki takım kıyasıya bir mücadele verdi. Çekişmeli geçen oyunda sayı bir mavi takıma, bir kırmızı takıma gitti. 9-9'a gelen mücadelede kazanan taraf kırmızı takım oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümünde haftanın yeni kaptanları Sercan ve Cemal Can oldu.

MAVİ TAKIM

Berkan

Nisa

Barış

Cemal Can

KIRMIZI TAKIM

Sercan

Elif

Yasin