Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Öykü Uysal nereli, evli mi?

Survivor yeni bölümde yeni yedek yarışmacılar yarışmaya dahil oldu. Yarışmaya yedeklerden katılan Öykü, gönüllüler takımında yarışmaya devam edecek. Survivor'a yedeklerden katılan Öykü Uysal dikkat çekiyor. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Öykü Uysal hayatı...

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor 2021'e yeni katılan yarışmacı Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan Öykü Uysal, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır.

Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor. Uysal, hayatının büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.

ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ?

Gönüllüler takımında Survivor 2021 yarışmasına katılan Öykü Uysal, evli ve bir çocuğu vardır.

ÖYKÜ UYSAL BOYU - KİLOSU

Fiziğiyle dikkat çeken Öykü Uysal’ın boyu 1.70 m, kilosu ise 53’tür.

ÖYKÜ UYSAL INSTAGRAM ADRESİ

Öykü Uysal’ın Instagram adresi @oykuuysal1 şeklindedir. Güzel yarışmacının Instagram’da 2261 takipçisi bulunuyor.