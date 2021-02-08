Survivor Yunus Emre Karabacak kimdir? Yunus Emre Karabacak'ın babası kim, aslen nereli?

Survivor 2021 kadrosunda Gönüllüler takımı için mücadele eden isimlerden biri de Yunus Emre Karabacak olarak dikkat çekiyor. Son haftalarda yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre Karabacak babası gibi güreşçilik yapıyor. Ünlüler takımında yer alan İsmail Balaban ile güç oyunlarında karşı karşıya gelen iki pehlivanın düelloları büyük ilgi ile takip ediliyor. Peki Yunus Emre Karabacak kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur. Eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

YUNUS EMRE KARABACAK’IN BABASI KİMDİR?

Güreşçi olan Yunus Emre Karabacak babası Reşit Karabacak’ın izinden gitmiş bir isimdir. Reşit Karabacak, ülkemize sayısız kez altın madalya kazandırmış başarılı bir güreşçidir. 1954 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Reşit Karabacak 19 Kasım 2020 tarihinde Bursa’da hayatını kaybetmiştir. Güreş’e 19 yaşında İzmir’de başlayan Reşit Karabacak’ın vefatı üzerine, Bakan Muharrem Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımlamıştır. Reşit Karabacak’ın Balkan şampiyonluğu, Akdeniz şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır.

YUNUS EMRE KARABACAK BAŞARILARI

Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi

YUNUS EMRE KARABACAK EVLİ Mİ?

Güreşçi Yunus Emre Karabacak evli değildir. Sosyal medya hesapları araştırılan Karabacak’ın Instagram hesabı "yunusemrekarabacakkk" kullanıcı adıyla mevcuttur. Yunus Emre Instagram’ında günlük hayatından ve spor hayatından paylaşımlar yapmaktadır.