Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Emre'nin babası kimdir?

Survivor yeni sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Gönüllüler ve Ünlüler takımın rekabeti izleyicilerle buluşuyor. Yunus Emre Karabacak, Survivor Gönüller takımında yarışıyor. Peki Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğmuştur. Rahmetli babası Reşit Karabacak'ın izinden giden Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yapmaktadır. Survivor Yunus Emre'in güreşçe çeşitli başarıları bulunmaktadır. Yunus Emre Karabacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 kez dereceye girmiştir.