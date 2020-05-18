Survivor'da adalar ne zaman birleşecek? Survivor 2020 birleşme ne zaman?

Survivor 2020'de haftanın iki dokunulmazlık oyunu tamamlandı. İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı ve Ünlüler takımından Aycan ve Mert eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Ünlüler takımı kazanarak, Gönüllüler takımından Yasin eleme adayı oldu. Bu haftanın üç eleme adayı Aycan, Mert ve Yasin olarak belirlendi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Acun Ilıcalı her iki takıma da adaların birleşme tarihine yönelik açıklama yaptı. Peki Survivor'da adalar ne zaman birleşecek?

SURVİVOR'DA ADALAR NE ZAMAN BİRLEŞECEK?

Acun Ilıcalı, merakla beklenen birleşme tarihini açıkladı ve Salı günkü eleme sonrası birleşme olacağını açıkladı... Ilıcalı bunun yanı sıra; bir takım 3 kişiye düştüğü zaman Survivor'da bambaşka bir dönem başlayacak ve bu durum çeyrek final öncesi ya da sonrası olursa çok daha farklı olacak açıklamasını yaptı.