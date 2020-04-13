Survivor'da birleşme partisinde neler oldu? Survivor'da yarışmacılar ve sanatçılar birlikte şarkı söylediler

Survivor'da birleşme partisi günü geldi çattı. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan partide yarışmacılar ve ünlü şarkıcılar beraber şarkı söyleyip izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar...



BEN FERO VE AYCAN’DAN DÜET!







OĞUZHAN KOÇ VE ERSİN KORKUT BİRLİKTE YORUMLADI!







AŞKIM BURÇE, ZEYNEP BASTIK'LA SÖYLEDİ!







ACUN ILICALI'NIN KIZI MELİSA'DAN DANS ŞOV!



