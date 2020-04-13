13.04.2020 - 00:37 |
Survivor'da birleşme partisinde neler oldu? Survivor'da yarışmacılar ve sanatçılar birlikte şarkı söylediler
Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ederken bu akşam merakla beklenen birleşme partisi yapıldı. Programın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın prodüksüyonunda Murat Boz, Aleyna Tilki, Seda Sayan, Oğuzhan Koç ve Hadise gibi isimler Survivor yarışmacıları ile birlikte şarkılar söyledi. İşte Survivor 2020 birleşme partisinde yaşananlar...
Survivor'da birleşme partisi günü geldi çattı. Oldukça eğlenceli anlara sahne olan partide yarışmacılar ve ünlü şarkıcılar beraber şarkı söyleyip izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar...
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