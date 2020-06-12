Survivor'da kim kazandı? (11 Haziran) Survivor Anlat Bakalım ve ödül oyununu bu akşam hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 104. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Anlat Bakalım ve Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı...



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün barbekü partisi olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-4 skoruyla Kırmızı takımı oldu...



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Anlat Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Mavi Takım, 5-0 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu...



SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR



Survivor'da dün akşam yayınlanan 103. yeni bölümde yeni takımlar oluştu.



Kırmızı Takım: Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış.



Mavi Takım: Ardahan, Sercan, Elif, Yasin, Evrim.



SURVIVOR 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 105. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...