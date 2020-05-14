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14.05.2020 - 00:00 |

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (13 Mayıs) Survivor sembol oyununu kim, ödül oyununu hangi takım kazandı? 76. yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2020 bu akşam 75. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

Survivor'da bu akşam kim kazandı? (13 Mayıs) Survivor sembol oyununu kim, ödül oyununu hangi takım kazandı? 76. yeni bölüm fragmanı...
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TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 13 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

13 Mayıs 2020 tarihli Survivor 75. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Yasin, kadınlarda Evrim kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı Ünlüler takımı oldu..

SURVIVOR 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

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