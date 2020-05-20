Survivor'da bu akşam kim kazandı? (20 Mayıs) Survivor sembol oyununu kim, erzak oyununu hangi takım kazandı? 83. yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2020 bu akşam 82. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?



SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

13 Mayıs 2020 tarihli Survivor 82. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Ardahan, kadınlarda Nisa kazandı. Ardahan, ödüle Evrim'i, Nisa ise Cemal Can'ı götürdü.



ERZAK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 10-5 skoruyla Gönüllüler takımı oldu..



SURVIVOR 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 83. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...