Survivor'da bu akşam kim kazandı? (6 Mayıs) Survivor sembol oyununu kim, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 6 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

6 Mayıs 2020 tarihli Survivor 68. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Yasin Obuz, kadınlarda Nisa Bölükbaşı kazandı.



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam bireysel sembol oyunları sonrası gözler ödül oyununa çevrildi. Ödülün annelere tek taş yüzük ve ızgara olduğu oyunu Gönüllüler takımı 5-4 skoruyla kazanmayı başardı ve büyük mutluluk yaşadı...