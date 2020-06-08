Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, 60 bin peso kaç TL ediyor? (8 Haziran) Survivor'da bu akşam kim kazandı?

Survivor 2020'de yeni dönem bu akşam 102. yeni bölümle devam etti. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı...



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızılar ve Maviler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün 60 bin peso, Santo Domingo'da alış-veriş keyfi ve 5 yıldızlı bir otelde konaklama olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-2 skoruyla Kırmızı takımı oldu...



60.000 PESO KAÇ TL EDER?



Peso İspanya kökenli para biriminin adıdır. Birçok İspanya eski kolonisi ülkesinin para birimi olan peso ülke ülke farklılık göstermektedir. 1 Dominik Pesosu eşittir 0,12 Türk Lirası 60.000 Dominik Pesosu eşittir 7.095,34 Türk Lirası



Peso (İsp: ağırlık), aslen İspanya kökenli bir para biriminin adıdır ve bugün birçok eski İspanyol kolonisi ülkenin para birimidir. Dolar simgesi ($) başlangıçta İspanyol-Meksikan Pesosu için geçerli olmuş ve daha sonra Amerikan doları için de kullanılmıştır.



Bugün bu işaret tüm Dolar veya Peso olarak adlandırılan para birimleri için evrensel birim sembolü olarak kullanılır. Peso, uluslararası alanda çok önemli bir para birimi olarak kullanılmıştır. İspanya’da ortaya çıkan para birimi, İspanya’nın eski sömürge ülkelerinde kullanılmaktadır. Şu anda peso kullanan sekiz ülke bulunmaktadır.



Peso kullanan ülkeler; Şili , Arjantin , Kolombiya , Küba , Meksika, Dominik Cumhuriyeti , Uruguay ve Filipinler pezo para birimini kullanan ülkelerdir. Her ülkenin kendi pezosu vardır; Kolombiya Pezosu, Şili Pezosu… gibi. Peso kullanan geçmişte 14 ülke varken günümüzde sadece 8 ülke kullanmaktadır. Geçmişte Peso kullanan ülkeler arasında; İspanya, Porto Riko, Kosta Rika, Ekvator Ginesi ve El Salvador gibi ülkeler bulunmaktadır.