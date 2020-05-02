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02.05.2020 - 22:40 |

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında geçen mücadelede hangi takım kazandı? Hangi takımdan eleme adayı çıktı? İşte Survivor 2020 bölümünde son dakika yaşananlar...

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıyasıya verilen mücadelede hangi takım kazandı? Bu hafta eleme potasına girmek istemeyen her iki takımında mücadelesi ter döktürdü. İşte Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler arasında geçen mücadele detayları...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler.kazandı. Gönüllüler takımından ise haftanın ilk eleme adayı çıkacak.

2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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