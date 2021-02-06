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06.02.2021 - 12:18 |

Survivor'da dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta! İlk eleme adayı...

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılacak dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya rekabet olacak. Peki ilk dokunulmazlığı alıp eleme potasından kurtulan takım hangisi olacak? Survivor yeni bölüm için heyecan dorukta. İşte yeni bölümden ilk ayrıntılar...

Survivor'da dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta! İlk eleme adayı...
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Survivor 2021 hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam 21. bölümü ile ekrana gelecek olan Survivor'da Ünlüler adasında gerilim artıyor. Öykü neye kızıyor? Survivor yeni bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Hangi takım dokunulmazlığı alacak? İlk eleme potasına giren isim kim olacak merak konusu.

SURVİVOR 21. BÖLÜM FRAGMANI

Survivor yeni bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.

6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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