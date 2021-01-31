Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'de ekrana gelen son bölümde Ünlüler-Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde iki takım arasında ilk olarak market oyunu oynandı. Kuru Fasulye ve salçanın olduğu ödül oyununu koordinasyona dayalıydı. Gönüllüler takımı bu akşamki market ödülünü kazanarak ilk kez ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Ödül oyununun hemen ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Çamur parkurda Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları zor anlar yaşadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununda Ünlüler Takımı net bir galibiyet aldı.

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da market ödülünü kazanan takım 7-5'lik skorla Gönüllüler takımı oldu. Market ödülü bu hafta bir haftalık kuru fasulye ve salçaydı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı çamur parkurunda 10-6'lık skorla galip gelen taraf oldu.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Duygu Serap Salman oldu. Gönüllüler takımında kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından Duygu'nun kendisi dışında tüm takım arkadaşları Duygu'nun ismini yazdı

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır. Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların bir çoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.

Survivor Duygu'nun kilosu 61'dir. Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİĞİ İÇİN GELEMEDİ

Survivor'daki ilk gününde gönüllüler takımına dahil olduğu Acun Ilıcalı tarafından anonslanan Survivor Duygu, trafik kazası geçirdiği için geçen sene yarışma şansını yitirmiş. Acun Ilıcalı, o durumu şöyle açıklıyor: Geçen sene seçmelerde sakatlandı, trafik kazası geçirdi. Survivor seçmelerien gelme ihtimali varken gelemedi. İnat etti, seçmelerde de kendini hissettirdi ve bugün burada.