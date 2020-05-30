Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'de eleme adayı kim oldu?

Her akşam izleyicisini ekrana kilitleyen Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıyasıya mücadelede hangi takım başarılı oldu ve dokunulmazlığı aldı? Hangi takım başarısız oldu ve eleme adayı belirlemek durumunda kaldı? İşte Survivor 2020'de yaşanan son gelişmeler...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu 10-7 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıkacak. Ünlüler takımı konseyde belirleyeceği eleme adayı açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.