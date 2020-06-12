Survivor'da erzak ve anlat bakalım oyunlarını hangi takım kazandı? Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor 2020'de sona yaklaşılırken gerilim dozu da zaman zaman artıyor. Survivor 2020'de son olarak Yunus Emre Özden'in yarışmaya veda etmesinin ardından çeyrek final öncesinde son takımlar yeniden oluştu. Takım kaptanlıklarını bu hafta Cemal Can ve Sadık Ardahan kazanırken takımlar Çarşamba akşamı konseyde oluşturuldu. Takımların oluşmasının ardından haftanın ilk ödül oyunları da dün akşam oynandı. Peki Survivor 2020'da erzak ve anlat bakalım oyunlarını hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün barbekü partisi olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-4 skoruyla Kırmızı takımı oldu...

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Anlat Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Mavi Takım, 5-0 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu...

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR

Survivor'da dün akşam yayınlanan 103. yeni bölümde yeni takımlar oluştu.

Kırmızı Takım: Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış.

Mavi Takım: Ardahan, Sercan, Elif, Yasin, Evrim.

SURVİVOR 105. YENİ BÖLÜM FRAGMANI