Survivor'da sona gelindi! Survivor'da finale kimler kaldı, kim elendi 2020?

Survivor'da final heyecanı dün yaşanmaya başlandı. Canlı yayında Acun Ilıcalı, son 3'e akalan isimleri tek tek anons etti. Finale kalan 3 isim duygularını ifade etti. Survivor'da son iki finalist ise SMS oylaması ile belirlendi. Survivor'da finale kalan isimler gecenin sonunda SMS oylamasının canlı yayında açıklanması ile belli oldu. Peki Survivor'da finale kimler kaldı? İşte 13 Temmuz Survivor yayınına dair detaylar...

SURVIVOR'DA YARI FİNAL HEYECANI YAŞANDI

Survivor'da son 3'e ilk olarak dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Canseven kaldı. Daha sonra Barış, Berkan ve Yasin arasında gerçekleşen SMS oylaması ile yarı finale kalan diğer iki isim Barış ve Yasin oldu.

Acun Ilıcalı, Barış, Cemal Can ve Yasin ile birlikte uçakla İstanbul'a geleceklerini açıkladı.

Dün canlı yayında ise yarı final heyecanı yaşandı.

SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da dün Barış, Cemal Can ve Yasin arasında SMS oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı SMS oylamasının sonucunu açıkladı. Survivor'da büyük finale yükselen iki isim Barış ve Cemal Can oldu. Yasin Obuz, Survivor'ı 3.olarak tamamladı.