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25.05.2020 - 10:13 |

Survivor'da futbol maçını kim kazandı? Anlat Bakalım ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da dün akşam Ramazan eğlencesi vardı. Yarışmada ilk olarak futbol maçı ardından da sürpriz isimlerle Anlat Bakalım yarışması gerçekleşti. Bu eğlenceli bölümü kaçıranlar şimdi 'Survivor'da futbol maçını kim kazandı? Anlat Bakalım ödül oyununu kim kazandı?' sorusuna yanıt arıyor.

Survivor'da futbol maçını kim kazandı? Anlat Bakalım ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor'ın 86. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde Ramazan Bayramı nedeniyle renkli bir bölüm yaşandı. Yarışmada ilk olarak Acun Medya ile Survivor 2020 futbol maçına çıktılar. Hemen arından ünlülerin de katılımı ile Anlat Bakalım yarışması gerçekleşti. Şimdi yarışmanın galipleri kimler, diye merak ediliyor.

SURVIVOR'DA FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan futbol maçı nefesleri kesti. İki takım da ellerinden gelen performansı sergilediler. Fakat Acun Medya geleneği bozmadı ve 13-10 karşılaşmadan galip gelmeyi başardı. Oyunu kazanan takımdan yana kullananlar da ton balıklı makarnayı afiyetle yediler.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam Ramazan Bayramı nedeniyle Anlat Bakalım yarışmasında birbirinden ünlü isimler boy gösterdi. Yarışmacılar anlattı, ünlü isimler bilmeye çalıştı. Oyun sonunda 1. olan takım ise Cemal Can ve Ezgi Mola'ydı.

1. Cemal Can - Ezgi Mola

2. Evrim - Yılmaz Morgül

2. Yasin - Hadise

4. Ardahan - Sarp Apak

5. Barış - Cedi Osman

6. Elif - Murat Dalkılıç

7. Yunus Emre - Bülent Serttaş

8. Berkan - Gupse Özay

9. Nisa - Enis Arıkan

10. Aycan - Emre Belezoğlu

11. Sercan - Burak Yılmaz

Melek Baykal ve annesinden bayram paylaşımıOyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden annesi ile bayramlaştığı anların videosunu takipçileriyle paylaştı ve herkesin bayramını kutladı.
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Cadde Yazarları

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