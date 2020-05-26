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26.05.2020 - 00:48 |

Survivor'da karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor'da tahmin yarışmasını kim kazandı? Seneye Dominik'te Acun Ilıcalı'nın misafiri kim olacak?

Survivor'da ekrana gelen son bölümde bayrama özel çekilen programda Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları karaoke şarkı yarışmasında performanslarını sergiledi. Performansların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı tarafından yapılan Instagram oylamasında en güzel ses seçildi. Survivor'da bayrama özel yapılan ve Survivor tarihinde bir ilk olan canlı yayın ile Instagram üzerinden seyircilere yöneltilen sorulara verilen yanıtlar tahmin edildi. Peki Survivor'da tahmin yarışmasını kim kazandı?

Survivor'da karaoke şarkı yarışmasını kim kazandı? Survivor'da tahmin yarışmasını kim kazandı? Seneye Dominik'te Acun Ilıcalı'nın misafiri kim olacak?
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Survivor'da ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları karaoke şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı oylama ile hangi yarışmacının karaoke performansını daha çok beğendiniz sorusunu izleyicilere yöneltti. Yapılan oylamanın ardından Survivor tarihinde bir ilk olan canlı yayında karaoke yarışmasının birincisi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yine Instagram üzerinden gerçekleştirilen tahmin yarışmasında Acun Ilıcalı tarafından seyircilere yöneltilen soruların tahminleri Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları tarafından tahmin edilmeye çalışıldı. Tahmin yarışmasında en fazla tahmini yapan isim seneye Survivor'da Acun Ilıcalı'nın misafiri olarak Dominik'e gelme şansı elde edecekti. Peki Survivor karaoke ve tahmin yarışmalarını kim kazandı?

SURVİVOR KARAOKE YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor karaoke yarışmasını Gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can kazanırken en az oyu alan isimler Yunus Emre Özden, Evrim Keklik ve Sercan Yıldırım oldu

SURVİVOR TAHMİN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da gerçekleştirilen tahmin ödülünü kazanan ve seneye Survivor'da Acun Ilıcalı'nın misafiri olma hakkını elde eden isim Berkan Karabulut oldu.

Nurgül Yeşilçay tedbirini aldı, bayram kutlamasında sosyal mesafe kuralına uyduSosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, eğlenceli bayramlaşma videosu ile takipçilerini eğlendirdi.
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