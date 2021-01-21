Survivor'da kim diskalifiye olacak? Acil durum konseyinde kritik açıklama...

Survivor 10. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Bu akşam ekrana gelecek olan Survivor yeni bölümde diskalifiye mi yaşanacak merak konusu. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni bölüm fragmanında yaptığı açıklama:

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLACAK?

Acun Ilıcalı Survivor yeni bölüm fragmanında yaptığı açıklama: 'Survivor'da bir acil durum konseyi.. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ama malesef yapabileceğimiz bir şey yok.'

Ilıcalı'nın bu açıklamaları seyircilerde merak uyandırdı. Beklenmedik bir vedanın yaşanacağı sinyali verilirken birisi diskalifiye mi olacak merak konusu.