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HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (9 Temmuz)
10.07.2020 - 09:35 |

Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (9 Temmuz)

Survivor'da büyük finale sayılı günler kala bir eleme daha gerçekleşti. Büyük bir heyecana sahne olan son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası elenmesi için bir isim daha verilirken SMS oylaması sonrası bir yarışmacı hayallerine veda etti.

Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (9 Temmuz)
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Surivor büyük final için heyecan dorukta... Her dokunulmazlık oyunu nefesleri keserken bir kişinin de hayallerine veda etmesine yol açıyor. Salı günkü final öncesi dün yine bir kişi yarışmadan elendi. Son bölümü kaçıranlar şimdi 'Survivor'da kim elendi?' sorusuna cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam yine bir kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Elif, Cemal Can, Berkan ve Barış kıyasıya bir mücadele sergiledi. Son bölümde uzun süredir dokunulmazlık oyununda başarı gösteremeyen Berkan şeytanın bacağını kırdı ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununun galibi Berkan, konseyde eleme adayı olarak Cemal Can'ın ismini verdi. Böylelikle Elif ve Cemal can SMS oylamasına çıktılar. En az oyu alan Elif, yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

ACUN ILICALI VE BARIŞ BASKET RÖVANŞI YAPTILAR

Dünkü dokunulmazlık oyunu sonrası basket rövanşı için anlaşan Acun Ilıcalı ve Barış kozlarını paylaştı. İlk turda Acun Ilıcalı galip gelirken son iki turda Barış kazanınca ödülün sahibi oldu. 

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    Cadde Yazarları

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