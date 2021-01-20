Survivor'da kim elendi? Dün akşam Suvivor'da kim gitti?

Survivor 2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta olacağı gibi geçtiğimiz haftanın oyunlarına göre ve performans sonuçlarına göre bir isim daha adaya veda etmek zorunda kaldı. İzleyiciler ise Suvivor'da kim elendi sorusunu araştırmaya başladı. 19 Ocak Survivor'da kim gitti sorusunun cevabını haberimize ekledik. İşte Survivor'da erken veda yaşayan isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler takımından Öykü, İlayda, Gönüllüler takımından ise Dora ve Sancakay arasında yarışmaya veda eden isim Gönüllüler takımından Sancakay oldu.

Adını öğrendikten sonra büyük şok yaşayan Sancakay şu açıklamayı yaptı:

Herkes kalbinin ekmeğini yer. Yazılma sebeplerimi tek tek dinlediğim zaman gurur duyuyorum. Elimden geldiğince mücadele etmeye çalıştım.İnşallah bu yarışmaya devam eden herkes benim gibi karakterinden ödün vermeden olduğu insan gibi devam edebilir. Hakkımızda hayırlısı böyleymiş.

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?





Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça’nın yanı sıra İngilizce biliyor.

Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.

Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.

Sancakay Ilım, Ünlü teknik direktör Ünal Karaman'ın yeğeni.