Survivor'da kim elendi? Survivor 2020'de dün akşam hangi isim elendi?

Hafta içi her gün ekrana gelen Survivor 2020 izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da her hafta bir yarışmacı eleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Survivor dokunulmazlık oyunlarının ilkini Ünlüler kazandı, ikincisini ise Gönüllüler kazandı. Böylece her iki takımdanda eleme adayları çıktı. Peki Survivor'da kim elendi? Survivor'da kim gitti?

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Acun Ilıcalı ilk olarak Gönüllüler takımında SMS birincilerini açıkladı. Bu hafta Gönüllüler takımında en çok oyu alan isimler Ardahan ve Barış oldu. Takımlar arasında eşitlik sağlanmasından dolayı kadınların ismi yazılmadığı konseyde Gönüllüler takımından eleme adaylar Yasin, Berkan ve Cemal Can oldu.

Ünlüler takımının SMS oylamasında ise en çok oyu alanlar Mert, Aycan ve Ersin oldu. Eleme adayı olan Mert'in en çok oyu alması nedeniyle adaylığı düştü. Ünlüler takımında eleme adayları Elif, Aşkım ve Yunus Emre oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2020 toplam 6 adayın arasından bir kişi yarışmaya veda etti. Berkan, Yasin, Cemal Can, Elif, Yunus Emre ve Aşkım arasından Survivor'dan elenen isim Aşkım oldu.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.