Survivor'da kim elendi? Survivor 2021'de eleme adayları kimler?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kaydeben Gönüllüler takımından Sena yarışmaya veda eden isim olmuştu. Peki bu hafta Survivor'da eleme adayları kimler? Survivor'da kim elendi? İşte her iki takımdam eleme adayı çıkarılan o isimler...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021 sezonunun ikinci haftasında oynanan dokunulmazlık oyununun ilkini Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımı konseyde eleme adayı olarak İlayda'yı yazdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler kazandı ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Sancakay'ı yazdı. Peki Survivor'da kim elendi?

ÜNLÜLER TAKIMINDAN İLAYDA

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN SANCAKAY

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'in ikinci haftasında henüz elenen olmadı. İki eleme adayı olan İlayda ve Sancakay'ın yanına bir isim daha eklenecek ve üç iismden biri Survivor'a veda edecek.

İKİŞER YENİ YARIŞMACI

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yarışmadan hemen sonra yayınlandı. Yeni bölümde her iki takıma da 2'şer tane yedek oyuncu katılacak.

SURVİVOR 2021 YENİ BÖLÜM FRAGMANI