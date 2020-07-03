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03.07.2020 - 00:37 |

Survivor'da kim kazandı? (2 Temmuz) Bil Bakalım ve ödül oyununu bu akşam hangi takım kazandı? Yasin Obuz sakatlandı!

Survivor 2020'de finale kısa bir süre kala heyecan bu akşam ekranlara gelen 124. bölümle devam etti. Son olarak Nisa'nın elenmesinin akşam bir kez daha karışan takımlar Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve Bil Bakalım'da oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunları kimler ve hangi takımlar kazandı?

Survivor'da kim kazandı? (2 Temmuz) Bil Bakalım ve ödül oyununu bu akşam hangi takım kazandı? Yasin Obuz sakatlandı!
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Survivor 2020 bu akşam 124. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bil Bakalım ve Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün barbekü partisi olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-4 skoruyla Mavi takımı oldu...

YASİN OBUZ SAKATLANDI!

Survivor'da bu akşam ödül oyununda parkurdan düşen Yasin Obuz sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yasin'in son durumu henüz açıklanmadı...

BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Bil Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Mavi Takım, 7-1 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu...

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR

Survivor'da dün akşam yayınlanan 124. yeni bölümde yeni takımlar oluştu.

Kırmızı Takım: Elif, Berkan, Barış.

Mavi Takım: Cemal Can, Yasin, Sercan

SURVIVOR 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 125. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak... 

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