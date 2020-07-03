Survivor'da kim kazandı? (2 Temmuz) Bil Bakalım ve ödül oyununu bu akşam hangi takım kazandı? Yasin Obuz sakatlandı!

Survivor 2020 bu akşam 124. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bil Bakalım ve Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça zorlu anlar yaşandı...



SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Kırmızı Takım ve Mavi Takım oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün barbekü partisi olduğu zorlu oyunda yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve kazanan takım; 10-4 skoruyla Mavi takımı oldu...



YASİN OBUZ SAKATLANDI!



Survivor'da bu akşam ödül oyununda parkurdan düşen Yasin Obuz sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yasin'in son durumu henüz açıklanmadı...



BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Bil Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Mavi Takım, 7-1 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu...



SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR



Survivor'da dün akşam yayınlanan 124. yeni bölümde yeni takımlar oluştu.



Kırmızı Takım: Elif, Berkan, Barış.



Mavi Takım: Cemal Can, Yasin, Sercan



SURVIVOR 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Survivor 125. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...