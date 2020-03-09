Survivor'da kim kazandı? 9 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 9 Mart Survivor'da oyunları hangi takımlar kazandı?
Survivor 2020 bu akşam 15. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
6 Mart 2020 tarihli Survivor 15. bölümde ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün kişibaşı 5 tane olmak üzere kızarmış tavuk parçaları olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-4 skoruyla kazandı.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Şu an oynanan oyunun sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...