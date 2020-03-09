Survivor'da kim kazandı? 9 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 15. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu ve Anlat Bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



6 Mart 2020 tarihli Survivor 15. bölümde ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün kişibaşı 5 tane olmak üzere kızarmış tavuk parçaları olduğu ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-4 skoruyla kazandı.



ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Şu an oynanan oyunun sonucu belli olur olmaz haberimizde yer alacak...