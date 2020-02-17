Survivor'da ödül oyunlarını hangi takım kazandı? Survivor'da erzak ödülünün sahibi hangi takım oldu?
Survivor'da kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2020'de ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı erzak ödülü için mücadele ettti. Erzak ödülünün yumurta olduğu yarışta iki takım arasındaki mücadele zaman zaman nefesleri keserken Gönüllüler takımında yarışan Ceyhun Uzun'un kazandığı oyun ardından parkura kalp çizip vefat eden kızının baş harfini yazması her iki takımı da gözyaşlarına boğdu. Bu oyunun hemen ardından Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ikinci bir ödül oyunu daha oynandı. Peki Survivor'da erzak ve takım ödül oyunlarını kim kazandı?
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Ekrana gelen Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kıyasıya mücadele ekran başındaki izleyenleri adeta büyüledi. Survivor 2020 erzak oyununda ödülün yumurta olduğu yarışmada Ünlüler takımı yarışmayı önde götürmesine rağmen Gönüllüler takımının hırsı ve azmi sayesinde geri dönmesi ile yarışmada eşitlik yakalandı. 9-9'luk eşitliğin ardından bayrak yarışına gidildi. Gönüllüler takımından Meryem ve Ceyhun yarışırken Ünlüler takımında Elif ve Mert bayrak yarışında mücadele etti. Ceyhun Uzun kazandığı oyunun ardından parkura vefat eden kızı Tanyel anısına kalp çizdi ve kalbin ortasına kızı Tanyel'in ismini kazıdı. Bu anlar Survivor'da iki takımın duygusal anlar yaşamasına yol açtı.
SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da erzak ödülünün yumurta olduğu yarışmayı bayrak yarışında Gönüllüler takımı kazandı
SURVİVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da günün ikinci ödül oyunu olan yarışmada ödül Nohut-Pilav'dı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından dörder isim yarışırken kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da takım ödül oyununu da 5-3'lük skorla Gönüllüler takımı kazandı ve Nohut-Pilav ödülünün de sahibi oldu.