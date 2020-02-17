Survivor'da ödül oyunlarını hangi takım kazandı? Survivor'da erzak ödülünün sahibi hangi takım oldu?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Ekrana gelen Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan kıyasıya mücadele ekran başındaki izleyenleri adeta büyüledi. Survivor 2020 erzak oyununda ödülün yumurta olduğu yarışmada Ünlüler takımı yarışmayı önde götürmesine rağmen Gönüllüler takımının hırsı ve azmi sayesinde geri dönmesi ile yarışmada eşitlik yakalandı. 9-9'luk eşitliğin ardından bayrak yarışına gidildi. Gönüllüler takımından Meryem ve Ceyhun yarışırken Ünlüler takımında Elif ve Mert bayrak yarışında mücadele etti. Ceyhun Uzun kazandığı oyunun ardından parkura vefat eden kızı Tanyel anısına kalp çizdi ve kalbin ortasına kızı Tanyel'in ismini kazıdı. Bu anlar Survivor'da iki takımın duygusal anlar yaşamasına yol açtı.

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da erzak ödülünün yumurta olduğu yarışmayı bayrak yarışında Gönüllüler takımı kazandı

SURVİVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ikinci ödül oyunu olan yarışmada ödül Nohut-Pilav'dı. Ünlüler ve Gönüllüler takımından dörder isim yarışırken kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da takım ödül oyununu da 5-3'lük skorla Gönüllüler takımı kazandı ve Nohut-Pilav ödülünün de sahibi oldu.