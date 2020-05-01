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01.05.2020 - 23:48 |

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? (1 Mayıs) Survivor bu akşam erzak ödülünü kazanan takım...

Survivor 2020 bu akşam 63. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam erzak oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam erzak oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? (1 Mayıs) Survivor bu akşam erzak ödülünü kazanan takım...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Erzak oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 1 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

ERZAK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam MasterChef oyununda Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ancak sonuç 2-2 skoruyla berabere bitti.

CEMAL CAN: "BUGÜN KIZLARIMIZ DEVREYE GİREMEDİ..."

Erzak oyunu sonrası Gönüllüler takımından Cemal:" Bugün kaybettik üzgünüm. Biz çok iyi 7'li olduk, bugün kizlarimiz devreye giremedi olsun canları sağolsun. Öncesinde çok oyun kazanıirdılar bizlere, bundan sonra kazanacağız " dedi.

 

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