26.06.2020 - 22:35 |
Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 26 Haziran'da ödül oyununu kazanan takım...
Survivor bugün yeni bölümü ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada yarışmacılar ödül oyununda Mavi ve Kırmızı takım karşı karşıya geldiler. Oyunu kazanan takım belli oldu. İşte Survivor'da oyunu kazana takım...
Survivor'da son 7'ye kalan yarışmacılar birbiri ile rekabet ediyorlar. Survivor'da Kırmızı ve Mavi takım ödülü kazanmak için ödül oyunu alanına geldiler. Adım adım Survivor'ın finaline doğru yaklaşılıyor. Peki 26 Haziran'da Survivor'da ödül oyununu kazan takım hangisi oldu?
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Haziran'da ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Cemal Can
Berkan
Nisa
Barış
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sercan
Elif
Yasin