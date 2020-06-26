Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 26 Haziran'da ödül oyununu kazanan takım...

Survivor'da son 7'ye kalan yarışmacılar birbiri ile rekabet ediyorlar. Survivor'da Kırmızı ve Mavi takım ödülü kazanmak için ödül oyunu alanına geldiler. Adım adım Survivor'ın finaline doğru yaklaşılıyor. Peki 26 Haziran'da Survivor'da ödül oyununu kazan takım hangisi oldu?

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Haziran'da ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Cemal Can

Berkan

Nisa

Barış

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Sercan

Elif

Yasin