Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı takım mı, Mavi takım mı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılırken kalan 8 yarışmacı arasında çeyrek final oylaması yapıldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kaptanlık oyununda Elif ve Yasin haftanın kaptanı olmayı başardı. Elif takımına Sercan, Berkan ve Evrim'i dahil ederken Yasin ise Nisa, Cemal Can ve Barış'ı dahil etti. Bu akşam oynanan ödül oyunu ise nefes kesen bir müsabakaya sahne oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Kırmızı ve Mavi takım arasında son ana kadar kıyasıya bir mücadele ile devam eden oyunda son ana kadar eşitlik bozulmazken bayrak yarışında Sercan ve Berkan'lı Kırmızı takım Yasin ve Barış'lı Mavi takım bayrak mücadelesinde bir araya geldi. Sercan'ın atışları ile kazanan takım 10-9'luk skorla kırmızı takım oldu ve büyük ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Survivor'da ödül oyununun kazananı olan takım özel bir jetle cabarete gitti. Cabarette ATV'ler ile konaklayacakları eve giden yarışmacılar Katamaran ile Dominik açıklarında denizin ve su sporlarının tadını çıkardılar. Sonrasında ise malikaneye yeniden dönen yarışmacılar akşam yemeği ile ödülü tamamladı.