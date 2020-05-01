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01.05.2020 - 00:42 |

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (30 Nisan) Survivor bu akşam bil bakalım oyununu kim, hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sevilen yarışmada bu akşam ilk olarak volebol oyunu ardından da bil bakalım oyununun oynandığı Survivor'da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 30 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (30 Nisan) Survivor bu akşam bil bakalım oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 62. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam sembol oyunu ve ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

VOLEYBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ile Acun Medya karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve Acun Medya 3-2 skoruyla maçı kazandı...

BİL BAKALIM OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

30 Nisan 2020 tarihli Survivor 62.  bölümde oynanan bil bakalım ödül oyununu ise Ünlüler takımı 4-3 kazanmayı başardı.


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