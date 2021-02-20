Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim seçildi?

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da birbirinden hırslı yarışmacılar, tüm gücünü ortaya koyuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da iki takımdan birinde eleme adayları çıkacak. Daha sonra en az SMS'i alan isim yarışmaya veda edecek. Peki 20 Şubat 2021 Cumartesi günü Survivor'da ödül ve dokunulmazlık oyununu hagi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim seçildi?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de 20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı oynanan market ödülü oyununu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunu için mücadele devam ediyor. Oyun sonuçlandığında kazanan ve kaybeden takımı haberimizde açıklayacağız.

SURVİVOR ELEME ADAYI BELİRLENECEK

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olarak belirlenecek.