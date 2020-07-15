Survivor 2020 şampiyonu kim oldu? Survivor birincisi kim?

Survivor 2020, 16 Şubat Pazartesi günü ilk defa seyirci ile buluştu. Aradan 5 ay geçti ve bugün şampiyon belli oldu. Bugüne kadar 31 yarışmacı yarışmada boy gösterdi. Son ikiye ise Cemal Can ve Barış Murat Yağcı kaldı. Bugün SMS oylaması ile birinci olan isim ilan edildi. Heyecan katsayısı gitgide yükselirken 'Survivor'da şampiyon kim oldu?' sorusu sıklıkla soruluyor.

SURVIVOR'DA ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Survivor final öncesi her iki ismin taraftarları büyük bir çekişme içerisindeydi. Survivor şampiyonu Cemal Can oldu.

BARIŞ MURAT YAĞCI'NİN BİYOGRAFİSİ

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

CEMAL CAN CANSEVEN'İN BİYOGRAFİSİ

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.