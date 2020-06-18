Survivor'da yeni kaptanlar kimler, yeni takımlar nasıl oluştu? (18 Haziran) İşte Survivor ödül oyununu kazanan...

Survivor'da yeni takımlar bu akşam belli oldu. Adım adım finale gidilen yarışmada bu akşam yeni takım kaptanları Elif ve Yasin oldu ve yepyeni takımlar kuruldu. Peki kim hangi takıma gitti? İşte ayrıntılar...



TAKIM KAPTANLARI: ELİF VE YASİN!



Survivor'da bu akşam ilk olarak son 8'e kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda Elif, 1. tamamlarken, Yasin ise 2. oldu ve takım kaptanları belli oldu!



İŞTE YENİ TAKIMLAR



Yapılan seçimler sonrası oluşan takımlar şöyle.



Kırmızı Takım: Elif, Sercan, Berkan, Evrim



Mavi Takım: Yasin, Cemal Can, Barış, Nisa.



ÖDÜL OYUNU MAVİ TAKIMIN OLDU!



Survivor'da bugün ödül oyununda yeni takımlar ilk kez karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışmayı Mavi Takım, 10-7 skoruyla kazandı ve erzağın sahibi oldu...