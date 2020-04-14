Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak? Survivor 2020'de takım değişikliği nasıl yapılacak?
Survivor'da eğlenceli bir birleşme partisi yaşandı. Survivor bugün yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Survivor'ın 46.bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın takımlar ile ilgili bir açıklama yapacağı görüldü. Yarışmacılar ve izleyiciler ise yeni takımların nasıl olacağını merak ediyor. Peki Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak?
Survivor heyecan dolu bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor'ın 46.bölüm fragmanında bir ada konseyi olduğu görüldü. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "takımlar ne olacak?" sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Aynı zamanda Survivor yeni bölüm fragmanında Gönüller takımında yarışan Yasin'in "gitmek istemiyorum" cümlesi takımların değişeceğinin sinyallerini verdi. Peki Survivor 2020’de yeni takımlar nasıl olacak? İşte detaylar...
SURVIVOR'DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADAN ÖNCEKİ SON DURUM
ÜNLÜLER
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Aycan Yanaç
Ersin Korkut
Elif Gören
Berkan Karabulut
Aşkım Burçe Tunay
Ezgi Hocaoğlu
GÖNÜLLÜLER
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
Cemal Can Canseven
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Yunus Emre Özden
Gizem Birdan
SURVIVOR 2020'DE YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?
Survivor 46.bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın takımlar ile ilgili açıklama yaptığı dikkat çekiyor. Bugün ekranlara gelecek olan 46.bölümde takımlardaki son durumun açıklanması bekleniyor. Takımlardaki son durum belli olunca haberimizde yer alacak.