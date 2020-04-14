Survivor'da yeni takımlar nasıl olacak? Survivor 2020'de takım değişikliği nasıl yapılacak?

Survivor heyecan dolu bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor'ın 46.bölüm fragmanında bir ada konseyi olduğu görüldü. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "takımlar ne olacak?" sorusu izleyicilerin dikkatini çekti. Aynı zamanda Survivor yeni bölüm fragmanında Gönüller takımında yarışan Yasin'in "gitmek istemiyorum" cümlesi takımların değişeceğinin sinyallerini verdi. Peki Survivor 2020’de yeni takımlar nasıl olacak? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADAN ÖNCEKİ SON DURUM

ÜNLÜLER

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Ersin Korkut

Elif Gören

Berkan Karabulut

Aşkım Burçe Tunay

Ezgi Hocaoğlu

GÖNÜLLÜLER

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

Cemal Can Canseven

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yunus Emre Özden

Gizem Birdan

SURVIVOR 2020'DE YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?

Survivor 46.bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın takımlar ile ilgili açıklama yaptığı dikkat çekiyor. Bugün ekranlara gelecek olan 46.bölümde takımlardaki son durumun açıklanması bekleniyor. Takımlardaki son durum belli olunca haberimizde yer alacak.