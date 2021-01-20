Survivor'dan kim elendi? 2021 Survivor 19 Ocak eleme adayları kimler?

Survivor adasına veda edecek isim için konsey gerçekleştirildi. Eleme potasına dört isim dahil edildi ve SMS oylaması, sıralaması sonucu adadan ayrılacak isim açıklandı. Daha önce ünlüler bir isim, gönüllüler de bir aday çıkarmıştı. 19 Ocak'ta Survivor'dan kim elendi?

SURVİVOR 19 OCAK ELEME ADAYLARI

Ünlülerin kaybettiği dokunulmazlık oyunu ile ilk eleme adayı İlayda olmuştu. Ardından gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı kaybetmesiyle de Sancakay da eleme potasında giden ikinci isim oldu. Ünlüler takımından İsmail'in ve gönüllülerden de Poyraz'ın SMS birincisi seçilmesi ile iki eleme adayı daha çıkarıldı. İsmail ünlülerden Öykü Çelik'i, Poyraz'da Dora'yı eleme adayı olarak açıkladı. Böylelikle İlayda, Sancakay, Öykü Çelik ve Dora arasında oylama gerçekleştirildi.

SURVİVOR 2021'DEN KİM ELENDİ?

İki isimin ardından SMS birincilerinin de çıkardığı 2 adayla birlikte oylama sonucu adadan ayrılacak isim netleşecek. Halkı SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor adasına veda eden isim Sancakay oldu.