Suzan Kardeş: Özel hayatım ailem ve işimden ibaret

Suzan Kardeş, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi.

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Hayatımın her dönemi dopdolu. Durmayı hiç sevmiyorum. Üretmeye ve enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Pandemiden dolayı bazı alışkanlıklarımız sekteye uğramış görünse de ben ümitliyim. Bu süreçte de durmadan çalıştım. Bu sıralar yeni bir şarkı hazırlığındayım. Genelde Bodrum’dayım. Dizi çekimlerim için İstanbul’a gidip geliyorum.

Sanat dünyasında birçok kişi ekonomik yönden büyük bir kriz yaşadığını söyledi. Siz pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşadınız mı?

Tüm sektörler gibi sanat dünyası da çok etkiledi. Bu sadece bizim ülkemizde değil tüm dünya genelinde yaşandı. Ben bu süreci kendimi dinleyerek ve gerçekleştirmek için zaman bulamadığım proje fikirlerimi geliştirmekle değerlendirdim.

'Parayla satın alınamayacak üç şey sayın' desem ne söylersiniz?

Aile, iç huzur ve dostlar.

Bu kadar yetenekli olmayı ve her yere yetişmeyi nasıl başarıyorsunuz?

Durmak bana göre değil. Sürekli bir şeylerle ilgilenirim, uğraşırım. Öğrenmeyi çok seviyorum. Yorulmak nedir bilmiyorum. Sevdiğim, ilgi duyduğum işleri yapıyorum. Daha ne olsun!

"BAŞKALARINI EĞLENDİRİYORUM AMA KENDİMİ EĞLENDİRME KONUSUNDA BECERİKSİZİM"

10 parmağında 10 marifet bir insan olmak nasıl bir his?

Herkes istediği ve yeteneği olduğu her şeyi yapabilir. Yeter ki adım atacak cesareti ve sonrasında gerekli sabrı içinde taşısın. Gerisi gelir!

Kendinizi beceriksiz bulduğunuz noktalar var mı hiç?

Kendime iyilik yapmak, kendimle uğraşmak, kendime zaman ayırmak konularında çok becerikli değilimdir. Başkalarını eğlendiriyorum ama kendimi eğlendirme konusunda beceriksizim.

Ünlülerin makyajlarını yaparken kendinizi birden sahnede buldunuz. Kariyerinizi tırnaklarınızla kazıdınız. Kırılma noktanız nerede başladı?

Sezen Aksu, bir gün sahnede 'Hadi bakalım, ben senin hikayeni biliyorum, şimdi herkes öğrensin' dedi. İlk albüm çalışmasına onun stüdyosunda başladım. Kırılma noktalarımdan birisidir bu.

"DOĞDUĞUM ANDAN BERİ ÇALIŞIYORMUŞUM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz?

Şükretmeyi bilirim. Daha iyisi için elimden geleni yapsam da vardığım yerden hep memnun oldum.

Suzan Kardeş mücadeleci bir kadın. Bunu biliyorum ama hiç pes ettiğiniz oldu mu?

Hiç pes etmedim ama etmeyi düşündüğüm zamanlar muhakkak olmuştur. Ben 8 yaşındayken babam Türkiye’den ev aldı ve göç ettik. Çok küçük yaşta çalışmaya başladım. Doğduğum andan beri çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Belki de bu yüzden çok güçlü ve çok mücadeleciyim.

Makyözlük, oyunculuk, şarkıcılık… Siz hangisinde kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz?

Makyözlük benim ilk mesleğim. Liza Tuna sayesinde peruk tarayıp, makyaj yapmaya başladım. Şarkıcılık ve oyunculuk ise bu hayatta bana verilen en büyük şanslardan biridir. İlk oyunculuk deneyimim daha dün gibi aklımda. Sezen Aksu’nun vesilesiyle şarkıcılığa adım attım.

Bugüne kadar makyaj yaptığınız ve hiç unutmadığınız bir isim oldu mu?

İş Bankası reklamı için Haluk Bilginer’e yaptığım Mustafa Kemal Atatürk makyajıdır. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım ve en sevdiğim çalışmalardan biridir.

Makyaj tüyoları, saç modelleri, yemek tarifleri ve sesinizle hayatımıza renk katıyorsunuz. Peki, özel hayatınız ne alemde?

Benim özel hayatım; ailem, arkadaşlarım, işimden ibaret. Bir erkeğin hayatına renk katacak halim yok bu saatten sonra...

Bir erkekte en çok neye kızarsınız?

Saygısız ve aptal erkeklere çok kızarım.

Aşkın tanımı nedir sizde?

Aşk meşk sorularını bana hiç sormayın! Benden geçti artık. (Gülüyor) Bu soruları gençlere sorun.

"KAÇ YAŞINDA OLDUĞUMUZ HİKAYE!"

Makyaj konusunda kadınlarda en yanlış bulduğunuz şeyler neler?

Kadınlar birilerine benzemeye çalışmamalı, kendi güzelliklerinin farkına varmalı.

Estetiğe nasıl bakıyorsunuz?

Estetiğe karşı değilim. Makyajda da olduğu gibi yerinde yapılan dokunuşlar iyi hissettirir.

Yaşınızla aranız nasıl? Kendinizi ruhen kaç yaşında hissediyorsunuz?

İster kabul et ister etme ama bir yere geliyorsun ve orada artık sadece o anı yaşıyorsun. Her yaşın bir duygusu var. Ben de şu an kendi yaşımın duygusunu hissediyorum. Düşünce biçiminle, davranışınla, tipinle, karakterinle zaten kendini belli ettiriyorsun. Yaş hikaye! Ben pozitif, güçlü ve yaşamayı seven biriyim.

Tanıştığınız için kendinizi şanslı hissettiğiniz 10 ünlü sayar mısınız?

Tanıştığım herkesin bana bir şey kattığına inanıyorum. Gençler, yeni oyuncular, yeni şarkıcılar, yeni arkadaşlar, yeni yönetmenler… Onlara yetişmek ve onlarla zaman geçirmek çok güzel. 10 kişi saysam eksik kalır. Onların seyahatlerinde, sanat camiası içindeki hallerinde bir damlaysam eğer ne mutlu bana!

"HER YAŞTAN SEVENİM VAR"

Şarkı söylemeyi çok seviyorsunuz. Yeni albüm çalışmalarınız var mı?

Sahnedeyken insanların yüzünde o mutluluğu, gülüşü görünce daha da mutlu oluyorum. Şu an albüm çalışmalarım devam ediyor ama önden bir tekli yayınlayabilirim. Sosyal medya hesaplarımdan da paylaşacağım. Çok şükür her yaştan sevenim var. YouTube kanalımda da bunu görebiliyorum. Doğallığımı seviyor olabilir insanlar.

"ZEKİ MÜREN’E MAKYAJ YAPMAK İSTERDİM"

'Terzi kendi söküğünü dikemez' derler. Kendinize makyaj yapabiliyor musunuz?

Doğallıktan yanayım. En güzel makyaj gülüştür. Bunu hep söylerim. Bir rimel bir ruj bile yeterlidir.

Bu kadar iyi makyaj yapmayı nasıl öğrendiniz?

Bu işe meşhur Figaro Kuaför’de çalışarak başladım. Çıraklıktan bu noktalara geldim. Biraz yetenek, çok çalışma ve sabır ister bu iş.

Makyaj yapmayı hayal ettiğiniz ve yapmadığınız bir ünlü var mı?

Zeki Müren. Canım arkadaşım Oya Tolga yapardı makyajını hep. Elim değsin isterdim.

Makyaj yapmaktan nefret ettiğiniz, kaprisli bir ünlü oldu mu hiç?

Makyaj yapmaktan hiç nefret etmedim ama tabii zaman zaman zorlayıcı durumlar oluyor. İsim vermek istemiyorum ama birine 'Bir daha işe geleceğin zaman ben varsam sen gelme ya da sen varsan ben gelmeyeyim' dedim. 'Ben her yerde varım, beni duyduğun yere sakın gelme' demek istemiştim. Çok eskilerde kalan şeyler bunlar tabii.