Suzan Kardeş'ten annesine duygusal mesaj

Suzan Kardeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annem... Bir hafta önce şimdi bize veda ettin. Sen güzel gittin ama biz seni dünyanın bu haliyle hak ettiğin gibi uğurlayamadık. Hakkını helal et annem. Öte yandan Suzan Kardeş'in paylaşımına takipçileri "Başın sağ olsun" ve "Allah rahmet eylesin" şeklinde yorumlar yaptı."