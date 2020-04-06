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06.04.2020 - 17:30 |

Suzan Kardeş'ten annesine duygusal mesaj

Şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş’in 94 yaşındaki annesi Mevlüde Kardeş, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Kardeş, annesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Suzan Kardeş'ten annesine duygusal mesaj

Suzan Kardeş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annem... Bir hafta önce şimdi bize veda ettin. Sen güzel gittin ama biz seni dünyanın bu haliyle hak ettiğin gibi uğurlayamadık. Hakkını helal et annem. Öte yandan Suzan Kardeş'in paylaşımına takipçileri "Başın sağ olsun" ve "Allah rahmet eylesin" şeklinde yorumlar yaptı."

 

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Cadde Yazarları

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