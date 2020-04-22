Suzan Kardeş'ten incir turşusu tarifi

Çok bilinmeyen lezzetlerden olan incir turşusunun yapılışını detaylı bir video ile aktaran Suzan Kardeş, aşama aşama incir turşusuna ait püf noktaları anlattı.

Kendi bahçesinden topladığı incirlerle mutfaktaki başarısını gözler önüne seren şarkıcının bu özel tarifine sosyal medyadaki takipçileri de büyük ilgi gösterdi.