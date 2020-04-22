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22.04.2020 - 15:22 |

Suzan Kardeş'ten incir turşusu tarifi

Şarkıcı Suzan Kardeş, karantina günlerinde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile incir turşusunun tarifini sevenleriyle paylaştı.

Suzan Kardeş'ten incir turşusu tarifi

Çok bilinmeyen lezzetlerden olan incir turşusunun yapılışını detaylı bir video ile aktaran Suzan Kardeş, aşama aşama incir turşusuna ait püf noktaları anlattı.

Kendi bahçesinden topladığı incirlerle mutfaktaki başarısını gözler önüne seren şarkıcının bu özel tarifine sosyal medyadaki takipçileri de büyük ilgi gösterdi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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