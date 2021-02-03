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03.02.2021 - 07:00 |

Suzan Kardeş’ten YEKÜV’E destek

Suzan Kardeş, YEKÜV Vakfı’nın yöneticilerini evinde kabul edip, öğrenciler için hazırlanan moral paketlerini inceledi

Suzan Kardeş’ten YEKÜV’E destek
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Sanat dünyasının renkli ismi Suzan Kardeş, Kuzguncuk’taki evinin kapılarını 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’na açtı. YEKÜV Başkanı H. Işın Özdemir, Başkan Yardımcısı Ş. Tülay Erkan ve vakıf gönüllüsü Yasemin Dingersu’yu ağırlayan sanatçı, vakıf hakkında bilgi aldı.

Suzan Kardeş’ten YEKÜV’E destek



Eğitimin çok önemli olduğunu belirten Kardeş, “Eğitim şart. Üstelik şartların zorlaştığı şu dönemde çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor” dedi. Vakfın bursiyerleri için hazırladığı ‘YEKÜV’den Sana’ sloganlı pandemi moral paketlerini de inceleyen sanatçı, öğrenciler için yapılanlara teşekkür etti. Kardeş’e, eğitime katkıları ve verdiği destekten dolayı ‘Şükran Belgesi’ verildi.

Suzan Kardeş’ten YEKÜV’E destek


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