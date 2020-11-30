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30.11.2020 - 07:00 |

Taçlandıran renöve

İstanbul’un ilk otellerinden biri olma özelliği taşıyan Gezi Hotel Bosphorus’un yenilenmesini, 10 yıl önceki renövenin sahibi Sinan Kafadar ve Metex ekibi üstlendi.

Taçlandıran renöve
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İstanbul’un ilk otellerinden biri olma özelliği taşıyan Gezi Hotel Bosphorus’un yenilenmesini, 10 yıl önceki renövenin sahibi Sinan Kafadar ve Metex ekibi üstlendi. Dış cephesindeki titanyum ve çinko karışımı uygulamayla ödül alan otelde, Design Hotels Türkiye elçisi olan Can Atay’ın fikirleri, yüksek kaliteli ahşap-deri mobilyalar ve ressam Piet Mondrian’ın çağdaş tasarım anlayışı yenilenmede pekiştirildi.

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