Tadım etkinliği

Artı365, düzenlediği özel bir davetle sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Ortaköy Feriye’de gerçekleşen etkinlikte, konuklar birbirinden özel lezzetleri deneyimledi. Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ ve kurucu ortak Cihan Süphandağ’ın konuklarla yakından ilgilendiği davet, Hazer Çelikli’nin renkli sunumuyla geç saatlerde son buldu.Artı365, düzenlediği özel bir davetle sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Ortaköy Feriye’de gerçekleşen etkinlikte, konuklar birbirinden özel lezzetleri deneyimledi. Artı365 Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ ve kurucu ortak Cihan Süphandağ’ın konuklarla yakından ilgilendiği davet, Hazer Çelikli’nin renkli sunumuyla geç saatlerde son buldu.