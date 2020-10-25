25.10.2020 - 07:00 |
Tadım günü
Anadolu Yakası’nın sevilen mekanı Cantinery at The Square, ödüllü Yunan pasta şefi Evaggelos Chasiotis’i mutfağında ağırladı.
Anadolu Yakası’nın sevilen mekanı Cantinery at The Square, ödüllü Yunan pasta şefi Evaggelos Chasiotis’i mutfağında ağırladı.Tadım gününe katılanlar arasında; Bennu Gerede, Tuba Ünsal, Ayşe Kucuroğlu da vardı. Konuklar, mekanın yetenekli şefi Hüseyin Kılıç’ın hazırladığı menü, konuk şef Chasiotis’in ödüllü ve leziz tatlılarıyla keyifli saatler geçirdi.