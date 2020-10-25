Tadım günü

Anadolu Yakası’nın sevilen mekanı Cantinery at The Square, ödüllü Yunan pasta şefi Evaggelos Chasiotis’i mutfağında ağırladı.Tadım gününe katılanlar arasında; Bennu Gerede, Tuba Ünsal, Ayşe Kucuroğlu da vardı. Konuklar, mekanın yetenekli şefi Hüseyin Kılıç’ın hazırladığı menü, konuk şef Chasiotis’in ödüllü ve leziz tatlılarıyla keyifli saatler geçirdi.