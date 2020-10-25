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25.10.2020 - 07:00 |

Tadım günü

Anadolu Yakası’nın sevilen mekanı Cantinery at The Square, ödüllü Yunan pasta şefi Evaggelos Chasiotis’i mutfağında ağırladı.

Tadım günü
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Anadolu Yakası’nın sevilen mekanı Cantinery at The Square, ödüllü Yunan pasta şefi Evaggelos Chasiotis’i mutfağında ağırladı.Tadım gününe katılanlar arasında; Bennu Gerede, Tuba Ünsal, Ayşe Kucuroğlu da vardı. Konuklar, mekanın yetenekli şefi Hüseyin Kılıç’ın hazırladığı menü, konuk şef Chasiotis’in ödüllü ve leziz tatlılarıyla keyifli saatler geçirdi.

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